15 صورة| دليل مواعيد رمضان 2025 "محلات ومترو وسكة حديد وقطار كهربائي"

كتب- محمد نصار:

أعلنت عدة جهات رسمية في الدولة مواعيد رمضان 2025، والتي تشمل عدد ساعات العمل بالنسبة للمحلات والمولات والمطاعم والكافيهات والصيدليات ومختلف الأنشطة، فضلًا عن مواعيد مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف "LRT"، وكذلك جداول تشغيل قطارات السكة الحديد خلال الشهر الكريم.

مواعيد المحال والمطاعم خلال شهر رمضان

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، قرارًا يحدد مواعيد عمل المحلات والمطاعم والكافيهات خلال شهر رمضان المبارك.

- إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا في الساعة 2:00 صباحًا.

- المطاعم والكافيهات يُسمح لها بتقديم خدمات التيك أواي والتوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة.

- الورش داخل المناطق السكنية تلتزم بالإغلاق يوميًا في الساعة 10:00 مساءً، باستثناء الورش الواقعة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود.

- لا تخضع للمواعيد المذكورة المحلات التي تقدم خدمات أساسية، مثل: محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، والمحلات ذات الأنشطة الليلية مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.

ويبدأ العمل بالمواعيد الجديدة اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 1 مارس 2025، وتستمر حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

مواعيد تشغيل مترو الأنفاق خلال رمضان

أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، عن تعديل مواعيد تشغيل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى، تيسيرًا على الركاب خلال شهر رمضان المبارك.

مواعيد الخط الأول والثاني للمترو

- بداية التشغيل:

1- الخط الأول (حلوان - المرج الجديدة): الساعة 5:15 صباحًا.

2- الخط الثاني (شبرا الخيمة - المنيب): الساعة 5:15 صباحًا.

- آخر القطارات:

1-من حلوان: 12:15 صباحًا.

2- من المرج الجديدة: 12:30 صباحًا.

3- من شبرا الخيمة والمنيـب: 12:40 صباحًا.

- مواعيد الربط بين الخطوط:

1- الخط الأول والثاني في محطة أنور السادات: 1:00 بعد منتصف الليل.

2- الخط الأول والثالث في محطة جمال عبدالناصر: 12:30 صباحًا.

3- الخط الثاني والثالث في محطة العتبة: 12:30 صباحًا.

4- آخر قطار يغادر جامعة القاهرة (الخط الثالث): 12:20 صباحًا.

مواعيد الخط الثالث للمترو في رمضان

تقرر تمديد التشغيل لمدة ساعة إضافية، ليُغلق عند 2:00 صباحًا بدلًا من 1:00 صباحًا.

- أول القطارات:

1- من عدلي منصور إلى جامعة القاهرة: 5:15 صباحًا.

2- من عدلي منصور إلى روض الفرج: 5:20 صباحًا.

3- من روض الفرج إلى عدلي منصور: 5:15 صباحًا.

4- من جامعة القاهرة إلى عدلي منصور: 5:15 صباحًا.

- آخر القطارات:

1- من عدلي منصور إلى جامعة القاهرة: 12:06 صباحًا.

2- من عدلي منصور إلى روض الفرج: 12:02 صباحًا.

3- من روض الفرج إلى عدلي منصور: 12:26 صباحًا.

4- من جامعة القاهرة إلى عدلي منصور: 12:23 صباحًا.

- مواعيد الربط مع الخطوط الأخرى:

1- مع الخط الأول في محطة ناصر: (اتجاه جامعة القاهرة: 12:45 صباحًا - اتجاه روض الفرج: 12:41 صباحًا).

2- مع الخط الثاني في محطة العتبة: (اتجاه جامعة القاهرة: 12:40 صباحًا - اتجاه روض الفرج: 12:45 صباحًا).

مواعيد القطار الكهربائي الخفيف (LRT) في رمضان

- أول القطارات:

1- من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة: 6:00 صباحًا.

2- من عدلي منصور إلى العبور الجديدة (المعرفة): 6:15 صباحًا.

3- من الفنون والثقافة إلى عدلي منصور: 6:05 صباحًا.

4- من العبور الجديدة (المعرفة) إلى عدلي منصور: 6:57 صباحًا.

5- من محطة بدر إلى عدلي منصور: 5:56 صباحًا.

6- قطار مباشر من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة: 7:30 صباحًا و8:00 صباحًا.

- آخر القطارات:

1- من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة: 11:05 مساءً.

2- من عدلي منصور إلى بدر: 11:30 مساءً.

3- من الفنون والثقافة إلى عدلي منصور: 11:05 مساءً.

4- من الفنون والثقافة إلى بدر: 11:37 مساءً.

5- من العبور الجديدة (المعرفة) إلى عدلي منصور: 11:03 مساءً.

6- من محطة بدر إلى عدلي منصور: 11:26 مساءً.

مواعيد السكة الحديد في رمضان

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل مواعيد بعض القطارات على عدد من الخطوط، بما يتناسب مع مواعيد شهر رمضان المبارك، وذلك اعتبارًا من السبت 1 مارس 2025.

- قطار 1915 (سياحي) القاهرة/ المنصورة: سيغادر من محطة القاهرة في تمام الساعة 15:20 ليصل إلى المنصورة في 17:40 وفقًا للجدول المرفق.

- قطار 3017 (ثالثة مكيفة) القاهرة/ المنصورة: سيتوقف في محطتي قويسنا وبركة السبع وفق الجدول المرفق.

- قطار 586/587 (مكيف) الإسكندرية/ المنصورة وقطار 63 ركاب طنطا/ المنصورة: سيتم تعديل جدول سيرهما وفقًا للجداول المرفقة.

- قطار 925 (مكيف) القاهرة/ طنطا: سيغادر من القاهرة في 18:45 ليصل إلى طنطا في 20:10 حسب الجدول المرفق.

- قطار 297 إكسبريس (طنطا/ المنصورة): سيُضاف له التوقف في منية شنتنا عياش وصفط تراب.

- قطار 268 ركاب (المنصورة/ طنطا): سيتم تأخير موعد انطلاقه ليبدأ رحلته من المنصورة في 13:25 بدلًا من 13:00، ويصل طنطا في 14:55 بدلًا من 14:35.

- قطار 134/147 ركاب (الفيوم/ الجيزة والعكس): سيتم تعديل مواعيده طبقًا للجدول المرفق.

- ستعود جميع القطارات إلى مواعيدها المعتادة بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

- سيتم إيقاف تشغيل قطاري 2026/2027 (تالجو القاهرة/ الإسكندرية والعكس) حتى إشعار آخر.

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