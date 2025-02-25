"فرصة حياة".. تفاصيل تعاون جديد مع الصحة لدعم مرضى الأمراض النادرة
كتب - أحمد جمعة:
كشفت وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل بروتوكول تعاون جديد مع مؤسسة "فرصة حياة" للأعمال الخيرية، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والمجتمع المدني لدعم المصابين بالأمراض النادرة، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار توجهات الدولة الرامية إلى دعم القطاع الصحي من خلال المبادرات الرئاسية الهادفة إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف العلاج، مع ضمان توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية لهم.
يهدف التعاون إلى إيجاد حلول فعالة للتوعية بالكشف المبكر عن هذه الأمراض، وطرق الوقاية منها، إلى جانب تسهيل رحلة العلاج للمرضى.
كما يتضمن البروتوكول رفع مستوى الوعي، وتحسين التشخيص والعلاج لمرضى الأمراض النادرة من خلال تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة، مع التزام المؤسسة بتوفير الدعم المالي اللازم لضمان استدامة هذه الجهود.
من جهتها، أعربت غادة منيب مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «فرصة حياة» عن سعادتها بهذا التعاون، مشيرة إلى أنه يمثل خطوة جديدة في سجل جهود المؤسسة لخدمة مرضى الأمراض النادرة في مصر.
وأكدت أن التعاون مع وزارة الصحة والسكان يعد خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المؤسسة في توفير حياة أفضل لهؤلاء المرضى.
وأضافت منيب أن هذا التعاون يجسد التزام المؤسسة بالعمل مع كافة الجهات المعنية، سواء من القطاعين العام والخاص أو منظمات المجتمع الدولي، لوضع سياسات وطنية شاملة تضمن حصول مرضى الأمراض النادرة على الرعاية الصحية اللازمة.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الحوار المجتمعي الشامل يمثل السبيل الأمثل للتوصل إلى حلول مستدامة وفعالة، مشددة على أهمية التوعية بالكشف المبكر والتشخيص الدقيق، وتوفير الدعم المالي اللازم للعلاج.
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