بحضور جمال وعلاء.. العشرات يحيون الذكرى الخامسة لرحيل مبارك - صور

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير - أحمد مسعد:

توافد صباح الثلاثاء، العشرات من المواطنين على قبر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لإحياء الذكرى الخامسة لرحيله.

ووصل إلى قبر الرئيس الأسبق نجليه علاء وجمال، وجمال السادات نجل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات.

واعتاد العشرات من المواطنين، إحياء ذكرى وفاة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية في الـ 25 من فبراير عام 2019.

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