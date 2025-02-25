رئيس حزب العمل يرفض مشروع قانون العمل

كتب - نشأت على:

أعلن عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل رفضه مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل الجديد.

وأكد النائب، أن المشكلة ليست في العمل، قائلا: لكن الحكومة هي اللي عاملة لينا لنا عمل، متابعا: "جايبة قانون مقدم من 2017 في نفس الوقت اللي نشوف فيه حكومة كانت تقدم لنا أكل وشرب وتعليم وصحة، والآن كل شئ تحصل على ثمنه مقدمًا وفي نفس الوقت العدالة غائبة".

وقال عضو مجلس النواب: "الحكومة جاية على القطاع الخاص، وطالما عادل كده نلغي قانون الخدمة المدنية وقوانين العمل الحكومية ونطبق قانون موحد للجميع"، متابعا: "أي كلام عن قانون عمل دون كلام عن قانون عمل للجميع مجرد كلام".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأصل العدالة لكل الفئات في المجتمع، دون تمييز بين فئة وفئة وأخرى.

وانتقد النائب تغيب وزير العمل عن مناقشات مشروع قانون العمل الجديد في اجتماعات لجنة القوى العاملة، فضلا عن عدم إجراء حوار مجتمعي عن التشريع الهام.

وأكد النائب، أن أي حديث عن إصلاح اقتصادي دون إصلاح إداري شامل يؤدي لنفس النتائج، قائلا: "الشعب المصري لا يفتقر إلى الموارد ولكن يفتقر إلى العدل".

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