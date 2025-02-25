الحكومة: تعويضات سكان رأس الحكمة تجاوزت 6 مليارات جنيه

كتب - محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي وأعمال التطوير بمدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

مشروع استراتيجي لتعزيز الاستثمار والسياحة

أكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية المشروع في جذب الاستثمارات وتنشيط السياحة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع بشكل دقيق تطورات العمل لضمان التنفيذ وفق أعلى المعايير.

موقف التعويضات والإزالات وتطوير "شمس الحكمة"

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استهدف متابعة مستجدات التعويضات والإزالات في منطقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي للمنطقة الاستثمارية، بما يشمل مبنى الفندق والمنطقة الإدارية الخاصة بالشركة المطورة.

كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمنطقة "شمس الحكمة"، وهي موقع السكن البديل للعائلات، حيث تمت الإشارة إلى نسب إنجاز متقدمة في تنفيذ شبكات المرافق، بما يشمل المياه، والصرف الصحي، والطرق الرئيسية والفرعية.

تقدم في الخدمات التعليمية والسكن البديل

أشار المتحدث الرسمي إلى أن الحكومة تتابع أيضًا تنفيذ المدرسة التجريبية التي ستخدم سكان المنطقة، إلى جانب مشروع ترفيق المنطقة البديلة الجنوبية للقبائل وتوفير الخدمات الأساسية لها. كما تم استعراض تطورات إعادة تسكين المرحلة الأولى داخل "شمس الحكمة"، وموقف تقنين الأراضي، مع فتح الباب أمام مستحقي التعويض لاستكمال الإجراءات اللازمة لاستخراج تراخيص البناء.

6 مليارات جنيه تعويضات.. ومتابعة مستمرة للتنفيذ

أكد "الحمصاني" أن الاجتماع ناقش موقف صرف التعويضات الخاصة بمنطقة رأس الحكمة، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي التعويضات التي تم صرفها تجاوزت 6 مليارات جنيه، في إطار حرص الدولة على دعم المستحقين وضمان تنفيذ المشروع وفق المخطط الزمني.

متابعة حكومية مكثفة لإنجاز المشروع

اختتم الاجتماع بتأكيد الحكومة على الالتزام بسرعة تنفيذ الأعمال وفق المعايير المحددة، لضمان تحقيق أقصى استفادة من مشروع "رأس الحكمة" كوجهة استثمارية وسياحية واعدة في الساحل الشمالي.

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