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وفاة شقيق القارئ محمد صديق المنشاوي - موعد ومكان الجنازة

11:31 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025

الشيخ محمد صديق المنشاوي

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

توفي صباح اليوم، حامد صديق المنشاوي شقيق القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، حسبما أعلنت فادية محمد صديق المنشاوي كريمة القارئ الراحل، عبر صفحتها على "فيسبوك".

وقال فادية محمد صديق المنشاوي، إن صلاة الجنازة على عمها حامد صديق المنشاوي، تقام بعد صلاة الظهر في مسجد النور بالعباسية، على أن يواري الجثمان الثرى بمدينة المنشأة بمحافظة سوهاج.

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