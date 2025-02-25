بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة مشروع قانون العمل

كتب - مصراوي:

افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، صباح الثلاثاء، والتى من المقرر أن تشهد مشروع قانون العمل الجديد.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن المشروع المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون العمل الجديد.

وأعدت لجنة القوى العاملة بـمجلس النواب، تقريرا بشأن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، للعرض على الجلسة العامة.

ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد، رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

يقوم مشروع قانون العمل الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.

كما يستهدف مشروع قانون العمل تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

وجاء من أبرز المميزات بمشروع قانون العمل الجديد، النص على إلغاء توقيع العمال على استمارة ٦ وكذلك النص على حظر الفصل التعسفي بالإضافة إلى النص على إنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة وصندوق آخر لتوفير كل خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال، وكذلك إضافة إلى مميزات للمرأة العاملة مثل منح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وافقت على مشروع القانون الجديد، خلال اجتماعاتها الأسبوع الماضي.

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