البحوث الفلكية: هزة أرضية بقوة 1.76 درجة تضرب شمال غرب حلوان

كتب-محمد نصار:

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بيانًا، كشف فيه تفاصيل الهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق في القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب بيان المعهد، فإن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت اليوم الثلاثاء، هزة أرضية على بعد 6 كيلو متر شمال غرب حلوان، وبقوة 1.76 درجة على مقياس ريختر.

ووفقا لبيان المعهد، فقد حدثت الهزة في تمام الساعة 3:56:27 صباحًا، وكانت على عمق 0.91 كيلومتر، عند خط عرض 29.88 شمالًا وخط طول 31.28 شرقًا.

وأكد المعهد عدم تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، إلا أن بعض المواطنين أبلغوا عن شعورهم بالهزة الأرضية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بحدوث هزة أرضية شعر بها عددا من سكان مناطق القاهرة.

ونشر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض المنشورات يتسائلون فيها عن شعور أي شخص بالزلزال، قائلين: "حد حس بالزلزال"، وسط مخاوف من أن تكون هذه الهزة نتيجة زلزال قد يكون له توابعه المؤثرة.