نشرة التوك شو| حقيقة العرض الإثيوبي لشراء فائض حصة مصر من مياه النيل وتعرض تمثال للكسر بسبب زاهي حواس

تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

وزير الري: سد النهضة غير شرعي ومصر مستعدة لاحتمال انهياره

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن سد النهضة لا يزال يُعتبر بالنسبة لمصر بناءً غير شرعي، مشيرًا إلى أن تعنت إثيوبيا في استخدامه قد يكون جزءًا من استراتيجية سياسية للضغط على الدول المجاورة.

في حوار مع الإعلامي عمرو أديب ضمن برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، قال سويلم: "نفسنا طويل وملف سد النهضة لن ينتهي إلا باتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد".

وزير الري يكشف حقيقة العرض الإثيوبي لشراء فائض حصة مصر من مياه النيل

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن هناك شروخ تم رصدها في سد النهضة، خاصة في الطبقة الخرسانية للسد وتم معالجتها، مشيرا إلى أنه طلبنا الاجراءات التفصيلية لأمان السد ولم نحصل عليها حتى الأن وذلك لأمان 150 مليون مواطن في مصر والسودان.

وقال هاني سويلم، خلال لقاء له لبرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أن لا صحة للأنباء التي تم تداولها بان الجانب الاثيوبي عرض على مصر شراء كميات إضافية من المياة زيادة عن حصة مصر

إبراهيم عيسى: مصر وقفت حائط صد أمام التهجير.. ودعم القضية "صراط مستقيم"

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن حماس والإخوان خطر على الأمن القومي المصري، مشددًا على أن حدود مصر مع غزة منذ 2005 وهي تمثل خطر على أمن مصر قومي، وحماس حليف لإسرائيل بما تفعله وما تقوم به ومن خلال العمليات الانتحارية التي تنفذها.

ونوه "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأن حماس أقدمت على عملية 7 أكتوبر من أجل تهجير الفلسطينيين ومصر هي التي وقفت حائط صد أمام التهجير.

عمرو أديب: فيه ضحايا لمنصة "FBC" بيحطوا فلوسهم في منصة تانية دلوقتي

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن تناول قضية النصب الإلكتروني عبر منصة "FBC"، من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كان له أثر إيجابي، حيث تقدم 101 مواطن ببلاغات إلى أقسام الشرطة تفيد بتعرضهم للنصب من قبل المنصة.

خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أشاد أديب بدور الوزارة في كشف القضية والقبض على 13 متهمًا في قضية النصب الإلكتروني عبر منصة "FBC"، والتي استولت على نحو 600 مليون جنيه من مواطنين مصريين.

وزير التموين: الكارت الموحد لن يكون مرتبطًا بتطبيق الدعم النقدي - (فيديو)

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تفاصيل جديدة بشأن تطبيق منظومة الكارت الموحد، كبديل عن بطاقة التموين التقليدية، مؤكدًا أن هناك نحو 69 مليون مواطن يستفيدون حاليًا من دعم التموين والخبز.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه من الممكن زيادة عدد المستحقين للدعم في المستقبل، مع التركيز على ضبط المنظومة لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فقط.

لميس الحديدي تعلق على واقعة منصة FBC: "المستريح فكرة لا تموت!"

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على فضيحة النصب التي نفذتها منصة "FBC" الإلكترونية، والتي راح ضحيتها آلاف الأشخاص داخل مصر وخارجها، ولا تزال أصداؤها تتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على 13 متهمًا في القضية.

خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، قالت الحديدي: "فكرة المستريح لا تموت! منذ فيلم 'العتبة الخضراء'، انتقلنا من مستريح المواشي إلى مستريح توظيف الأموال، والآن وصلنا إلى المستريح الإلكتروني!".

الآثار تكشف حقيقة تعرض تمثال للكسر بسبب زاهي حواس

نفت نرمين عبدالمؤمن، مدير عام التوثيق الأثري بوزارة السياحة والآثار، ما تم تداوله بشأن تعرض أحد التماثيل الأثرية للكسر أثناء عملية اكتشافه، مؤكدة أن التمثال في حالة جيدة ولم يتعرض لأي أضرار.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أكدت عبد المؤمن، أن عالم الآثار الدكتور زاهي حواس لم يقم بكسر أي تمثال، على عكس ما تردد في بعض الشائعات.