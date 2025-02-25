وزير الري: سد النهضة غير شرعي ومصر مستعدة لاحتمال انهياره

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن سد النهضة لا يزال يُعتبر بالنسبة لمصر بناءً غير شرعي، مشيرًا إلى أن تعنت إثيوبيا في استخدامه قد يكون جزءًا من استراتيجية سياسية للضغط على الدول المجاورة.

في حوار مع الإعلامي عمرو أديب ضمن برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، قال سويلم: "نفسنا طويل وملف سد النهضة لن ينتهي إلا باتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد".

وعند تناوله لاحتمال انهيار السد الإثيوبي، أشار الوزير إلى أن انهيار أي سد في العالم يظل واردًا، مستعرضًا مؤشرات تثير القلق حول متانة السد، مثل الشروخ التي ظهرت في السد المساعد وتمت معالجتها لاحقًا، وتقليص عدد فتحات التوربينات من 16 إلى 13 بعد بدء التنفيذ، مما يعكس تحديات فنية كبيرة.

وأضاف أن موقع السد على الحدود مع السودان يجعل انهياره غير مؤثر على إثيوبيا، لكنه أكد أن مصر مستعدة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة، بفضل خطط محكمة لمواجهة أي تداعيات قد تنجم عن انهياره.