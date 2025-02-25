أجواء باردة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود خلال الساعات المقبلة، طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود طقس شديد البرودة ليلا.

بالإضافة إلى نشاط لحركة الرياح على القاهرة الكبرى والبحر الأحمر وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها.