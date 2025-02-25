شريف مدكور معلقًا على واقعة منصة FBC: "سايبين البنوك ورايحين شركة نصابة"!

كتب-عمرو صالح:

علق الإعلامي شريف مدكور على واقعة منصة FBC، التي نصب على ملايين الأشخاص.

وقال "مدكور"، في منشوره له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" :" يعني الناس سايبه الشهادة اللي بتدي ٢٢٪؜، ومضمونه من بنوك محترمة ورايحين يحطوا فلوس في شركه نصابة".

وأضاف:" ازاي بيفكروا".

وتمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بالبحيرة، من القبض على أحد المتهمين فى منصة FBC وجاء ذلك بعد قيام عدد كبير من الضحايا بتحرير محاضر ضده في بعض المحافظات لقيامه بفتح مقر لمنصة وتنظيم حفلات باسم الشركة للمستخدمين فى البحيرة والجيزة والقاهرة.