وزير التموين يكشف تفاصيل السيطرة على أزمة السكر ودعم المزارعين

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن الجهود التي بذلتها الحكومة للسيطرة على أزمة السكر، مؤكدًا أن الدولة منحت حوافز مالية للمزارعين لتسليم محصول القصب والبنجر تصل إلى 2500 جنيه للطن.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإنتاجية النظرية للفدان تصل إلى 40 طنًا، لكن الواقع يشير إلى أن الإنتاجية الفعلية تتراوح بين 26 إلى 30 طنًا فقط.

وأشار فاروق إلى أهمية زيادة الوعي الزراعي لتحسين إنتاجية الفدان من القصب والبنجر، مؤكدًا أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في الري وزراعة الشتلات الجيدة بالتعاون مع وزارة الزراعة ساهم في زيادة الإنتاجية بشكل ملحوظ.

وأضاف أن هذه الزيادة انعكست إيجابًا على مصانع السكر، التي أصبحت تعمل الآن بكفاءة عالية بعد أن كانت تعاني من نقص في الكميات الموردة.

وأكد وزير التموين أن الدولة تشجع المزارعين على زراعة محاصيل بديلة للقصب لتحقيق إنتاجية أعلى، مع تقديم أسعار تحفيزية تنافس الأسعار العالمية.

وأشار إلى أن هناك ثقة متبادلة بين الحكومة والمزارعين لتوفير احتياجات السوق من السكر، مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بالمزارع وضمان حصوله على سعر مناسب لتوريد محصوله.

وأضاف فاروق أن الدولة تشتري القمح من المزارعين بأسعار أعلى من الأسعار العالمية، بينما يتم استيراد السكر بأسعار تتراوح بين 250 إلى 270 دولارًا للطن.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر ودعم المزارعين، مما ساهم في تجاوز الأزمة بشكل كبير.

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