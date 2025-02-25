موعد انتهاء الموجة الباردة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة وأول أيام شهر رمضان

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة وأول أيام شهر رمضان الكريم بداية من اليوم الثلاثاء حتى الاحد 2 مارس على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما أشارت إلى نشاط حركة الرياح على القاهرة الكبرى والبحر الأحمر وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس يوم الأربعاء 26 فبراير ارتفاعاً بقيم درجات الحرارة يتراوح ما بين 4:2 درجات على معظم أنحاء البلاد.

ونشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والبحر الأحمر وأمطار خفيفة إلى متوسطة على الصحراء الغربية تمتد لشمال الصعيد .

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس بداية من الخميس 27 فبراير وحتى الأحد 2مارس نشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وعلى فترات متقطعة.