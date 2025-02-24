عمرو أديب: فيه ضحايا لمنصة "FBC" بيحطوا فلوسهم في منصة تانية دلوقتي

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن تناول قضية النصب الإلكتروني عبر منصة "FBC"، من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كان له أثر إيجابي، حيث تقدم 101 مواطن ببلاغات إلى أقسام الشرطة تفيد بتعرضهم للنصب من قبل المنصة.

خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أشاد أديب بدور الوزارة في كشف القضية والقبض على 13 متهمًا في قضية النصب الإلكتروني عبر منصة "FBC"، والتي استولت على نحو 600 مليون جنيه من مواطنين مصريين.

وحذر أديب المواطنين من الانجرار وراء منصات استثمارية أخرى مشبوهة، قائلًا: "فيه ناس من الضحايا دلوقتي بيحطوا فلوسهم في منصة تانية، وعايز أقولهم المنصة دي هتفلس وانت مش هتاخد حاجة."

وأضاف: "ماله البنك؟ غلط معاكم في إيه البنك؟ افتح مشروع وتاجر مع ناس وبيع واكسب، لكن هذا الهدر حرام."

وتطرق أديب إلى قصة طريفة من زمن "شركات الريان"، التي كانت تعمل بنظام النصب أيضًا، حيث قال: "فيه نكتة زمان وقت الريان، بيقولك فيه واحد كان مسافر برا مصر ولما وصل وسأل على الريان ولاقاه في السجن، راح له السجن وطلب منه ياخد الفلوس يشغلهاله."

وأكد أديب أن البنوك تظل الخيار الأكثر أمانًا لاستثمار الأموال، حيث تضمن للمواطنين سحب أموالهم في أي وقت.

واختتم حديثه بتوجيه رسالة: "الناس اللي جايبة عائلاتهم وأخواتهم، هي المعادلة كده نصاب وطماع. هو الريان كان بيدي إيه؟ 25% لحد ما جه وقت بقى يقولهم أصل الخرفان ماتت ومعرفش إيه وخراب".

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