وزير التموين: الكارت الموحد لن يكون مرتبطًا بتطبيق الدعم النقدي - (فيديو)

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تفاصيل جديدة بشأن تطبيق منظومة الكارت الموحد، كبديل عن بطاقة التموين التقليدية، مؤكدًا أن هناك نحو 69 مليون مواطن يستفيدون حاليًا من دعم التموين والخبز.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه من الممكن زيادة عدد المستحقين للدعم في المستقبل، مع التركيز على ضبط المنظومة لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فقط.

وأكد "فاروق"، أن الوزارة تعمل على حذف غير المستحقين للدعم من البطاقة التموينية، حيث قامت لجنة العدالة بتحديد معايير دقيقة لتحديد المستحقين، تشمل الدخل الشهري وحجم الممتلكات وامتلاك سيارة حديثة خلال العامين الماضيين.

وأضاف الوزير، أن الوزارة ستعلن عن معايير استحقاق الدعم من خلال استمارة خاصة يتعين على المواطنين ملؤها بدقة، محذرًا من أن تقديم بيانات غير صحيحة سيُعرض صاحبها للمساءلة القانونية.

وأكد أن الوزارة لديها قاعدة بيانات شاملة يتم تحديثها بشكل لحظي باستخدام التكنولوجيا والرقابة الإدارية، مما يضمن دقة المعلومات وسرعة التدقيق.

وأشار وزير التموين إلى أن البطاقة التموينية لن يتم إلغاؤها إلا بعد إصدار الكارت الموحد، الذي سيتم توفيره بتكلفة 300 جنيه دون تحميل المواطن أي أعباء مالية.

وأكد وزير التموين أن الكارت الموحد لن يكون مرتبطًا بتطبيق الدعم النقدي، بل سيركز على ضبط منظومة الدعم بشكل عام.

وأوضح أن عملية ضبط منظومة التموين مستمرة، حيث يتم سنويًا إخراج فئات غير مستحقة وإضافة فئات جديدة، مؤكدًا أن الكارت الموحد سيصاحبها تطبيق إلكتروني (أبليكيشن) يمكن للمواطنين من خلاله الحصول على الدعم المناسب بسهولة وشفافية.

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