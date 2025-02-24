وزير التموين: إطلاق تطبيق إلكتروني لمتابعة أسعار السلع الغذائية بالأسواق

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، التزام الدولة بضمان توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة في الأسواق قبيل شهر رمضان، مشيرًا إلى أن معارض "أهلا رمضان" تقدم هذه السلع بتخفيضات تصل إلى 30% مقارنةً بالأسواق الأخرى.

في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ضمن برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" مساء الإثنين، أوضح فاروق، أن هذه المعارض تُشرف عليها رقابة مستمرة لضمان جودة المنتجات وعادلة الأسعار، حيث افتتح رئيس الحكومة 28 معرضًا في عدة محافظات، بجانب وجود أكثر من 300 سوق على مستوى الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف فاروق أن الوزارة تتواصل بشكل دائم مع المسؤولين عن معارض "أهلا رمضان" للتأكد من جودة السلع وملاءمتها للمستهلكين، كاشفًا عن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين متابعة أسعار السلع عبر تطبيق على الهواتف الذكية.

وأوضح أن هذا التطبيق يمكّن المواطن من معرفة أسعار السلع في أي مكان يتواجد فيه، مما يعزز مشاركته في مراقبة السوق واكتشاف الأماكن التي تقدم المنتجات بأسعار تنافسية.

وأكد الوزير أن هذه المنظومة الإلكترونية تُدار بدقة عالية بفضل التكنولوجيا الحديثة، بهدف تحسين تجربة المواطن وضمان توافر السلع بجودة وأسعار مناسبة.

وشدد على أن هذه الخطوات تُعد جزءًا من استراتيجية الدولة لتسهيل الوصول إلى الاحتياجات الأساسية، خاصة مع اقتراب رمضان، لتوفير الدعم اللازم للمواطنين في ظل الظروف الراهنة.

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