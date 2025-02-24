شادي المنزلاوي: الصناعة المصرية لها تاريخ طويل.. والحكومة تعمل على توطيدها

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أشاد الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، بقطاع الصناعة في مصر، مشيرًا إلى أنه قطاع ذو شأن كبير فهو قطاع له جذور تاريخية تمتد منذ عهد الفراعنة، لكنه شهد تأخرًا خلال الفترات الماضية بسبب الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها الدولة.

كما أوضح "المنزلاوى"، أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبنّت رؤية شاملة لتطوير القطاع الصناعي، حيث تم ضخ تريليونات الجنيهات في مشروعات البنية التحتية التي غيرت معالم الدولة المصرية، ووضعت مصر في المكانة التي تليق بها مما ساهم في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي من خلال توفير الأراضي والموانئ وتحسين سلاسل التوريد، بجانب تأمين مصادر الطاقة اللازمة.

وأضاف، أن مصر حققت إنجازات حقيقية في مجالات متعددة، فقد تم تقديم حوافز وضمانات تشجيعية لمستثمري القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في عقد العديد من الاتفاقيات الدولية، كان أبرزها الانضمام إلى تكتل "بريكس".

كما أكد "المنزلاوي"، أن الحكومة انتقلت من مرحلة إعداد البيئة الداعمة للصناعة إلى مرحلة رعاية القطاع الصناعي، لذا فإن الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها مصر لن تفلح في الإيقاع بها لأنها على مر العصور قادرة على التصدي للمشكلات المختلفة خاصة في ظل التحديات المختلفة التي تعانى منها المنطقة.