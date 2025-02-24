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لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض "أهلا رمضان" حتى هذا الموعد

09:33 م الإثنين 24 فبراير 2025

وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض أهلاً رمض

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كتب- محمد سامي:
أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم مد معارض "أهلًا رمضان"، على مستوى الجمهورية حتى الثالث من شهر مارس المقبل، حيث كان من المقرر انتهاء هذه المعارض في 26 فبراير الجاري.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الاثنين، معرض أهلًا رمضان بالأميرية بمحافظة القاهرة.

وقال وزير التموين، إن معارض "أهلًا رمضان" بلغت 300 معرضًا على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن معارض "اليوم الواحد" مستمرة خلال الفترة المقبلة.

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معرض أهلا رمضان وزير التموين شريف فاروق
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