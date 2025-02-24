10 صور.. افتتاح معرض أهلا رمضان بالأميرية بأسعار أقل من السوق بـ30%

كتب- محمد نصار:

افتتح إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض "أهلًا رمضان" بشارع السواح بحي الأميرية الذي أقامته الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

شهد الافتتاح، حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وأيمن العشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، وناصر ثابت مدير مديرية التموين، وعلاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعدد من قيادات المحافظة ووزارة التموين.

وأكد محافظ القاهرة، أن المحافظة مستمرة في إقامة المنافذ، وأسواق اليوم الواحد، ومعارض أهلا رمضان ونشرها بجميع أحياء العاصمة خاصة المناطق الأكثر احتياجًا قبل حلول الشهر الكريم بوقت مناسب لضمان توافر السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون تحت سقف واحد وبأسعار تناسب جميع الفئات المجتمعية.

وأضاف محافظ القاهرة أن هناك رقابة مشددة على الأسعار داخل معارض أهلا رمضان لضمان عدم استغلال المواطنين، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مع التشديد على الالتزام بوضع قوائم أسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة قبل وبعد التخفيض.

ويضم معرض "أهلًا رمضان" بحي الأميرية الذي يعد أكبر معارض الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويقدم تخفيضات تصل إلى 30% على السلع الأساسية كالأرز، والزيت، والسكر، والدقيق، والمكرونة، واللحوم، والدواجن، والخضروات، والعطارة، ومنتجات الألبان، والمنظفات، والياميش بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق.