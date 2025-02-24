"شومان": شيخ الأزهر يوجه لجنة المصالحات الثأرية بإعداد مذكرة لتخفيف عقوبة الإعدام

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كلف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور عباس شومان، رئيس لجنة المصالحات في الأزهر والأمين العام لهيئة كبار العلماء، بإعداد مذكرة عن مسألة تخفيف عقوبة الإعدام وقت الصلح بين الطرفين.

وكتب عباس شومان، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، :"كلفني الإمام الأكبر باعتباري رئيسا للجنة المصالحات الثأرية بإعداد مذكرة تتضمن اتخاذ ما يلزم لتخفيف عقوبة الإعدام في حال التصالح، فوافقت الهيئة على المقترح، واليوم وافق عليه مجلس النواب بحمد الله".

كما كتب: "إنجاز تاريخي يدعم عمل اللجنة العليا للمصالحات الثأرية، حيث وافق مجلس النواب على مقترح الأزهر بتخفيف عقوبة الإعدام في حال التصالح".

وتقدم "شومان" بالشكر للدكتور علي جمعة لتبني فضيلته مقترح هيئة كبار العلماء بتخفيف عقوبة الإعدام.

وكان الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، قد تقدم بمقترح إضافة مادة مستحدثة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على منح الورثة وولي الدم حق التصالح بشأن جرائم القتل.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة المستحدثة المقدمة من الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية ، بشأن إضافة مادة مستحدثة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بالصلح.

اقرأ أيضا..

قرار حكومي جديد بشأن تعديل ارتفاعات المباني في القرى والمدن

الصغرى بالقاهرة 9 درجات.. الأرصاد: غدًا طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا



