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وزير الصحة: 56% من المناهج التي يدرسها الطلاب حاليًا ستختلف متطلبات سوق العمل بشأنها

08:16 م الإثنين 24 فبراير 2025

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة

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كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن التطور الكبير في مجالات الطب يتجه نحو الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الحديثة، مشددًا على أهمية تطوير العنصر البشري لمواكبة هذا التحول السريع في أساليب التشخيص والعلاج.

وأشار عبد الغفار في كلمته بمؤتمر الجمعية المصرية لأطباء الأشعة التدخلية، إلى أن الجمعية تلعب دورًا محوريًا في نقل الخبرات بين الأجيال، مما يضمن استمرار تطور هذا المجال وخلق بدائل علاجية متقدمة.

وأوضح أن بعض العلاجات التي كانت تتطلب عمليات جراحية معقدة أصبحت اليوم تُجرى بأساليب أكثر دقة، بفضل التقنيات الحديثة مثل الأشعة التداخلية، ما يقلل من التكلفة ويسرّع من عملية التعافي.

وأضاف أن حجم التطور التكنولوجي أصبح يفوق قدرة العقل البشري على الاستيعاب، مشيرًا إلى أن 56% من المناهج التي يدرسها الطلاب حاليًا ستختلف متطلبات سوق العمل بشأنها عند تخرجهم، مما يعكس سرعة التغيرات التي يشهدها القطاع الصحي.

وأكد الوزير أن مصر ستظل مصدرًا للتخصصات الطبية الدقيقة، بفضل ما تمتلكه من كوادر مؤهلة وخبرات علمية متقدمة، تسهم في تطوير المجال الطبي على المستويين الإقليمي والدولي.

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