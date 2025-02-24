يعوض عليكم ربنا.. خبير أمني لضحايا منصة FBC: أموالكم ضاعت بلا عودة
كتبت- داليا الظنيني:
علق اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات الأسبق، على واقعة منصة "FBC" الإلكترونية التي خدعت المواطنين بوهم الاستثمار الإلكتروني قبل أن تستولي على أموالهم.
وأوضح "الرشيدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" عبر قناة "صدى البلد"، أن هذه الحوادث تتكرر بسبب عدم تعلم المواطنين من دروس الاحتيال السابقة وسعيهم وراء تحقيق الثراء السريع دون التأكد من مصداقية الجهات التي يستثمرون أموالهم بها.
وأشار إلى أن انتشار هذه المنصات الاحتيالية يعود بشكل رئيسي إلى غياب الوعي لدى بعض الأفراد، إلى جانب رغبتهم في تحقيق مكاسب مالية دون بذل جهد.
وأكد الرشيدي، أن الأجهزة الأمنية، ممثلة في المباحث الإلكترونية بوزارة الداخلية، تتخذ إجراءات مشددة لمكافحة هذه الظواهر، حيث تعمل على إغلاق المنصات الاحتيالية من خلال تعطيل عناوين الإنترنت الخاصة بها داخل مصر، بينما يتم اللجوء إلى حجبها في حال كانت تعمل من خارج البلاد.
وأوضح الرشيدي، أن بعض المواطنين يحاولون الالتفاف على قرارات الحجب باستخدام وسائل تصفح بديلة، مما يسهم في استمرار هذه الأنشطة الاحتيالية، مشددًا على أن الأموال التي يتم تحويلها إلى هذه المنصات يكون من الصعب استردادها، نظرًا لأن الضحايا يدخلون هذه الاستثمارات بمحض إرادتهم، معقبًا: "أموالكم ضاعت بلا عودة.. يعوض عليكم ربنا"
واختتم حديثه بتوجيه تحذير واضح بضرورة توخي الحذر من العروض التي تبدو مغرية دون مجهود، مؤكدًا أن أي مصدر للمال لا يعتمد على العمل الجاد يجب أن يكون موضع شك، لأن العواقب غالبًا ما تكون وخيمة، كما حدث في هذه الواقعة المؤسفة.
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