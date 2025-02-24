شركاء في النجاح والتنمية.. رجل الأعمال حامد الشيتي يتقدم بالاعتذار لاتحاد القبائل العربية والبدو

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تقدم رجل الأعمال وعضو لجنة تطوير السياحة، حامد الشيتي، بالاعتذار إلى اتحاد القبائل العربية وكافة جموع البدو المصريين الشرفاء عن أي إساءة فهم لما ذكره في أحد البرامج التلفزيونية، بشأن إعاقة تنفيذ بعض المشروعات السياحية من قِبَل بعض الأشقاء البدو في منطقة الساحل الشمالي.

وأوضح الشيتي، في بيان، أنه يكن كامل الاحترام والتقدير لإخواننا البدو في كافة أنحاء الجمهورية، وأنهم يمثلون نموذجًا للشرف والنزاهة، مشيدًا بدورهم في المواقف الصعبة، مؤكدًا أن العلاقة معهم قائمة على المحبة والمودة في جميع المشروعات المقامة بمحافظات مصر المختلفة".

وأكد "الشيتي"، أن العديد من البدو المصريين هم شركاء في النجاح والتنمية، ونموذجًا للمواطن المصري الشريف، مشددًا على تقديره واحترامه لهم، معبرًا عن امتنانه لتعاونهم المستمر في تنفيذ المشروعات التي تعود بالنفع على مصر.