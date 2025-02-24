خالد عبدالعزيز يقترح عودة الإنتاج الدرامي لمدينة الإنتاج الإعلامى بمسلسل "طلعت باشا حرب"

كتب- محمد سامي:

أكد المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على ضرورة عودة مدنية الإنتاج الإعلامي للإنتاج الدرامي الضخم الذي كانت تتميز به.



جاء ذلك على هامش زيارة المهندس خالد عبد العزيز، لجناح مدينة الإنتاج الإعلامي بالمنتدى السعودي للإعلام، حيث كان في استقباله عبدالفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي وعدد من قيادات المدينة.

واقترح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنتاج مسلسل حول حياة طلعت باشا حرب "أبو الاقتصاد المصري" باعتباره شخصية مصرية عظيمة ذات آثر كبير على الاقتصاد والفن المصري، وملهمًا للشباب كونه عمل على تحرير الاقتصاد المصري من التبعية الأجنبية، وساهم في تأسيس بنك مصر والعديد من الشركات العملاقة التي تحمل اسم مصر مثل "مصر للغزل والنسيج - مصر للطيران - مصر للتأمين - مصر للمناجم والمحاجر – مصر لصناعة وتكرير البترول – مصر للسياحة – ستديو مصر – وغيرها" وذلك ضمن سلسلة أعمال فنية وطنية ضخمة.

ونال المقترح إشادة كبيرة من عبدالفتاح الجبالي، وسمير عمران – رئيس القطاع التجاري، عمر السعيد - مدير التسويق والإنتاج، وأماني فاروق - مدير التدريب والتطوير، ومصطفى يحي - مدير إدارة التسويق التليفزيوني، و وأحمد حسن - مدير مكتب رئيس المدينة، وناقشوا كيفية تنفيذه حتى يكون جاهزًا للعرض في رمضان 2026.

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