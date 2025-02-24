الصحة توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة "فرصة حياة" لدعم مرضى الأمراض النادرة

كتب - أحمد جمعة:

وقعت وزارة الصحة والسكان بروتوكول تعاون مع مؤسسة "فرصة حياة" للأعمال الخيرية، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني لدعم المصابين بالأمراض النادرة وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم.

جاءت مراسم التوقيع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وقع البروتوكول عن وزارة الصحة الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، فيما مثل مؤسسة "فرصة حياة" غادة عبد السلام منيب، رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار توجهات الدولة الرامية إلى دعم القطاع الصحي من خلال المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف العلاج، مع ضمان توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية لهم.

وأشار عبدالغفار إلى أن التعاون مع مؤسسة "فرصة حياة" يعكس التزام الطرفين بالمسؤولية المجتمعية، من خلال دعم المبادرات الرئاسية عبر حوار مجتمعي متكامل بين جميع الأطراف المعنية بالأمراض النادرة. ويهدف هذا التعاون إلى إيجاد حلول فعالة للتوعية بالكشف المبكر عن هذه الأمراض وطرق الوقاية منها، إلى جانب تسهيل رحلة العلاج للمرضى.

وأضاف أن البروتوكول يتضمن رفع مستوى الوعي وتحسين التشخيص والعلاج لمرضى الأمراض النادرة، من خلال تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة، مع التزام المؤسسة بتوفير الدعم المالي اللازم لضمان استدامة هذه الجهود.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة محورية في ملف الأمراض النادرة، مشددًا على أن هذا الملف يحتل أولوية ضمن أجندة التغطية الصحية الشاملة في مصر. كما أكد أن الوزارة تسعى إلى زيادة الوعي بالأمراض النادرة والوراثية، لما لذلك من دور كبير في تحسين الصحة العامة.

ولفت حساني إلى أهمية تبني مصر للقرار الأممي رقم 78، المتوقع مناقشته في مايو المقبل بجنيف، والذي يلزم منظمة الصحة العالمية بوضع خطة عالمية لتحسين أوضاع مرضى الأمراض النادرة، وإنشاء أقسام متخصصة لهم داخل المنظمة للمرة الأولى.

كما أشار إلى الجهود الوطنية الجارية لدعم هذا الملف الحيوي، بما في ذلك قانون صندوق دعم الأمراض النادرة، ومشاريع تشخيص وعلاج أمراض مثل جوشيه، والتليف الكيسي، وضمور العضلات، إلى جانب مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض الوراثية والنادرة وعلاجها، والتي تشمل 19 مرضًا، بالإضافة إلى إنشاء معمل متخصص للأمراض الوراثية والنادرة، والمركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض.

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