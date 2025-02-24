لا تنزعجوا.. شركة الغاز تحذر سكان هليوبوليس بسبب هذا الإجراء

كتب- عمرو صالح:

أصدرت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي تاون هاوس، تونيهًا مهمًا بشأن بدء أعمال ملء الخزان الرئيسي بمنطقة شمال هليوبوليس

بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة بداية يوم الأربعاء في تمام الساعة 11 مساء.

وأهابت الشركة بالمواطنين بعدم الانزعاج حال الشعور برائحة غير طبيعية، مشيرة إلى أن عملية الملء تجرى بأحدث طرق وأساليب الحماية لضمان أمان العملاء، موضحة أنه لن يتم قطع الغاز عن أي من العملاء.

وناشدت الشركة في حال الرغبة في الاستفسار يرجى الاتصال برقم الطوارئ129.