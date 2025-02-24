وزيرة التنمية المحلية: المرأة تشغل 24% من الوظائف القيادية بالمحليات

كتب- محمد نصار:

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين احتفالية هيئة (فولبرايت مصر) بمناسبة مرور 75 عامًا من القيادة النسائية والتأثير العالمي، بحضور ماجي ناصيف، الرئيس التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر، والسفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، والرئيسة الفخرية للجنة فولبرايت الثنائية في مصر وبمشاركة السفير حسام القاويش، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولي، وعدد من قيادات هيئة فولبرايت، والقيادات النسائية من رؤساء وأساتذة الجامعات وممثلي الوزارات والهيئات المختلفة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، سعادتها بمناسبة الاحتفاء بمرور 75 عامًا على القيادات النسائية والتأثير العالمي، قائلة: أغتنم هذه المناسبة لأتوجه بخالص التهاني لكل نساء العالم لعطائهن اللامتناهي من أجل ترسيخ القيم الإنسانية للحقوق الإنسانية.

وأشارت منال عوض، إلى أن هذه المناسبة تعد موعدًا متجددًا للوقوف على مدى ما تحقق للمرأة من مكاسب قانونية وسياسية واقتصادية وثقافية، وتأكيدًا على دورها الأساسي في بناء الأوطان وتربية الأجيال ودعم التنمية.

كما أعربت وزيرة التنمية المحلية، عن سعادتها بأن تجتمع اليوم بالقيادات والكوادر النسائية المصرية في مجالات حيوية ومؤثرة، بالتزامن مع احتفالية يوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس من كل عام، واليوم المرأة المصرية يوم 16 مارس من كل عام.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، يعد سابقة لم تحدث في تاريخ الدولة المصرية، مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتعد مصر دولة رائدة في العالم والتي تطلق هذه الاستراتيجية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع بأكمله، حيث من غير الممكن أن ينهض أي مجتمع بنصف مكوناته فقط بدون جهد وفعالية المرأة في كل مجالات الحياتية.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه على مستوى الوزارة فقد أنشأت 27 وحدة تكافؤ فرص على مستوى المحافظات و226 على مستوى المراكز والمدن التابعة، وتبلغ نسبة المرأة في ديوان عام الوزارة 45%، فيما تبلغ نسبة المرأة داخل الوظائف القيادية بالمحليات 24% وأصبحت حاليًا تتدرج في مناصب المحافظ ونائب المحافظ ورئيس حي ومدينة إلى رئيس وحدة محلية، لافتة إلى اهتمام الوزارة بخلق فرص عمل للسيدات بالقرى والمدن خاصة المرأة المعيلة لتحسين مستوى معيشة الأسر وتوفير التمويل اللازم لهم من خلال صندوق التنمية المحلية لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة نفذت عدة مبادرات في مجال الحماية ومناهضة العنف ضد المرأة منها مبادرة (معًا ضد العنف) وذلك للتصدي لكل أشكال العنف الأسري والمجتمعي ومبادرة (قرية بلا أمية) للقضاء على الأمية ومنع التسرب من التعليم والتوعية بأهمية تعليم الفتيات وكذا مبادرة "يوم في قرية" بهدف حصر مشاكل المرأة العاملة على مستوى المحافظات.

وقدمت وزيرة التنمية المحلية، الشكر لهيئة فولبرايت مصر على جهودها والتعاون الذي قامت به على أرض محافظة دمياط خلال توليها منصب المحافظ، مشيرة إلى استعدادها لدعم جهود الهيئة خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات على أرض باقي محافظات الجمهورية، ووضع كل خبرات الوزارة بما يحقق أهدافها خلال الفترة المقبلة.

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