قرار حكومي جديد بشأن تعديل ارتفاعات المباني في القرى والمدن

كتب- محمد نصار:

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا وزاريًا برقم 120 لسنة 2025 بشأن تحديد ارتفاعات المباني بالمدن والقرى طبقًا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

ونصت المادة الأولى على أن يُستبدل بنص البند (5) من المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء سالف الإشارة إليها النص التالي: الارتفاعات: تحدد ارتفاعات المباني بالمدن طبقًا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة ويجوز تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة وذلك وفقًا لما يرد بمخرجات المخطط الاستراتيجي العام.

وتحدد ارتفاعات المباني بالقرى بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة على النحو التالي: الشوارع بعرض 4م فأكثر يكون ارتفاع المبنى (أرضي + 2 دور متكرر) بحد أقصى 10م، والشوارع بعرض 6م فأكثر يكون ارتفاع المبنى (أرضي + 3 أدوار متكررة) بحد أقصى 13م، والشوارع بعرض 8م فأكثر يكون ارتفاع المبنى مرتين عرض الشارع.

وصنت المادة الثانية على أن يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

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