تقرير رسمي بصور.. ننشر تفاصيل أعمال ترميم تمثال سقارة

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كتب- محمد شاكر:

حصل موقع "مصراوي" على تقرير أعمال الصيانة والترميم التي تتم للتمثال الذي أثير حوله أزمة كبيرة خلال الأيام الماضية، واكتشفه الدكتور زاهي حواس، بعد تداول أنباء حول كسره أثناء اكتشافه بمنطقة سقارة الأثرية.

وجاء في تقرير الترميم، أن التمثال عبارة عن تمثال من الخشب المغطى بطبقة من الشيد (غالبًا من الخشب المحلي) لشخص يرتدي نقبة بيضاء والتمثال على قاعدة خشبية بسيطة ومغطى بطبقة من الشيد الملون باللون الأحمر لأجزاء الجسم واللون الأبيض للرداء واللون الأسود للعينين والشعر من خلف الرأس.

حالة التمثال

التمثال عثر عليه داخل نيش في مقبرة صخرية بموقع حفائر الدكتور زاهي حواس بموقع جسر المدير غربي سقارة بجواره باب وهمي من الحجر الجيري، ويبلغ طول التمثال حوالي 53 سم.

حالة التمثال قبل أعمال الترميم

الخشب في حالة متوسطة بالجزء العلوي منه، إلا أنه يوجد به شروخ مختلفة، كما يوجد انفصالات ببعض أجزاء بدن التمثال مثل الأرجل والتي تكاد تكون متحللة بالكامل في الأجزاء السفلية منها عند الأقدام.

كما أن طبقة الشيد التي تغطي الجسم أجزاء منها ثابتة وبها شروخ دقيقة وخاصة منطقة الصدر والأكتاف وبعض الأجزاء منفصلة عن بدن التمثال مثل الظهر بالكامل تقريبًا وطبقة الشيد التي تغطي النقبة.

ويوجد فقد وتحلل كامل لطبقات الشيد وخصوصًا في الأماكن التي تغطي الأرجل من أسفل.

ويرجع سبب تدهور حالة التمثال وانفصال طبقات الشيد عنه إلى تباين المواد التي صنع منها التمثال وهي الخشب والشيد الجبسي واختلاف تأثر هذه المواد بالتباين الذي حدث في درجات الحرارة والرطوبة على مر السنين مما يؤدي لحدوث تمدد وانكماش بدرجات مختلفة للمواد المصنوع منها التمثال، مما أدى بدوره إلى انفصال طبقات الشيد وحدوث شروخ بها، كما أدى لتدهور الخشب وحدوث تشققات وشروخ به.

أعمال الصيانة والترميم للتماثيل والتوابيت الخشبية التي تمت للتمثال

- تم إجراء الأعمال التنظيف للتماثيل من الأتربة العالقة باستخدام منافيخ الهواء الدقيقة.

- تم تقوية الطبقات الضعيفة من الشيد باستخدام مادة كلوسيل جي بنسبة 1%.

- تم تثبيت طبقات الشيد المنفصلة من فوق التماثيل والتوابيت باستخدام المواد اللاصقة مثل البريمال 33 وذلك بعد عمل تغطية سطحية لحمايتها أثناء العمل من الورق الياباني ومادة كلوسيل جي 2%.

- إجراء أعمال التقوية للمواد الملونة باستخدام البارالويد 72 بنسبة 3% مذاب في الاسيتون والمضاف له الكحول الإيثليى ليساعد على إبطاء التطاير ومنح الفرصة لمادة التقوية للدخول للمسام.

- إجراء أعمال التقوية للأخشاب باستخدام البليكسي سول 550 (4 -7%) مذاب في الطالوين.

- تم الانتهاء من أعمال الترميم بنسبة 85%.

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