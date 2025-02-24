"جبالي": غياب الوزراء عن جلسات الحساب الختامي أمر مرفوض ويتنافى مع التقاليد البرلمانية

كتب- نشأت علي:

انتقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، غياب عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات عن مناقشات الحسابات الختامية لموازنة 2023/2024 في لجنة الخطة والموازنة، مشيرًا إلى أن الحضور اقتصر على وزيري المالية والتخطيط في اجتماع واحد فقط.

وقال "جبالي"، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين: "إذا سألت رئيس لجنة الخطة والموازنة الدكتور فخري الفقي عن الوزراء الذين حضروا المناقشات، فسيكون الرد أنه لم يحضر سوى وزيري المالية والتخطيط في اجتماع واحد وكأنهم لم يحضروا".

وشدد "جبالي"، على أن هذا الغياب غير مقبول، مؤكدًا أهمية الحسابات الختامية وما تتضمنه من ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، واختصاص مجلس النواب الأصيل بمناقشتها وفقًا للدستور.

وشدد على ضرورة حضور الوزراء بأنفسهم لتقديم الإيضاحات الكاملة بشأن الحسابات الختامية.

وطالب رئيس المجلس، وزير الشؤون النيابية بالتنبيه على الوزراء الذين لم يناقشوا حسابات وزاراتهم بعد، بضرورة الحضور شخصيًا ومتابعة الأمر، مؤكدًا أن التزام المجلس الدستوري لا يقبل التهاون أو التأجيل.

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