"البرلمان" ينتهي من مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

كتب- نشأت علي:

انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، انتهى خلال جلسته العامة اليوم من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يتكون من 544 مادة.

استحداث مواد جديدة

أضاف المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مادتين جديدتين إلى مشروع القانون.

كما تقدم الدكتور علي جمعة بمادة أخرى تمت مناقشتها وإقرارها.

تفاصيل الجلسة

بدأت الجلسة بمناقشة المواد من 528 فما بعدها، والتي تضمنت: أحكام المحاكمة عن بعد، وحساب المدد القانونية، والمساعدة القضائية، وإجراءات فقد الأوراق والأحكام.

أهمية مشروع القانون

- تحقيق العدالة الناجزة وتسريع إجراءات التقاضي.

- ضمان محاكمة عادلة تحمي حقوق المتقاضين.

- تعزيز حقوق الدفاع وضمانات التقاضي المنصف.

- نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان عبر تبسيط الإجراءات وإنجاز الدعاوى بشكل أسرع دون الإخلال بحقوق المتهمين.

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