وزير العدل يشيد بالدور الريادي في إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية

كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب، المنعقدة حاليًا، كلمات هامة من الحكومة والبرلمان، وذلك في أعقاب انتهاء المجلس من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

إشادة بجهود البرلمان في إعداد القانون

وجه المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، الشكر والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس، ورؤساء وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، والجهات المعنية التي ساهمت في إنجاز القانون.

ووصف القانون الجديد بأنه إضافة نوعية لدور مصر الريادي في المجال التشريعي، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة العدلية وتعزيز حماية الحقوق والحريات.

ترسيخ حقوق المواطن وتعزيز العدالة

أكد وزير العدل أن مجلس النواب حرص، خلال مناقشات مشروع القانون، على تحقيق التوازن بين مصلحة الوطن والمواطن، موضحًا أن التشريع الجديد يحمي الحقوق والحريات العامة، ويعزز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ويضمن حقوق الأفراد ويصون استقرار المجتمع.

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