رئيس مجلس النواب: لم نغلق أبوابنا أمام أي مقترح بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كتب- نشأت علي:

ألقى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن المجلس حقق إنجازًا تاريخيًا بإقرار هذا القانون، لما له من أهمية كبرى على المستويين المحلي والدولي، حيث يُعد بمثابة "الدستور المصغر" لما يتضمنه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد.

وأكد رئيس المجلس، أن مشروع القانون يُجسد رغبة الأمة في بناء مستقبلها استنادًا إلى دروس الماضي، ضمن الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن اللجنة الفرعية التي صاغت المسودة الأولى للقانون كانت مجرد خطوة أولية، ولم تكن بديلاً عن الإجراءات البرلمانية المعتمدة.

وتابع أنه خلال المناقشات، لم يضع المجلس نصب عينيه سوى تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، مع انفتاح تام على جميع الآراء والمقترحات.

وأشار إلى أن المجلس لم يُوصد أبوابه أو يصم آذانه عن أي طرح، بل شهدت المناقشات ممارسة ديمقراطية واسعة تتيح الفرصة للجميع.

ووجه رئيس المجلس، الشكر، لكل من رئاسة مجلس الوزراء، على التعاون والتنسيق المثمر بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، ووزارة الشؤون النيابية والقانونية، ممثلة في الوزير محمود فوزي، على مداخلاته القيمة، ووزارة العدل، بقيادة المستشار عدنان فنجري، على حضوره الفاعل وإثرائه للمناقشات، واللجنة المشتركة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وأعضائها من النواب، على جهودهم الجادة في مناقشة القانون، واللجنة الفرعية برئاسة النائب إيهاب الطماوي، على عملها الدؤوب في إعداد المسودة الأولية، ونقابة المحامين المصرية، وعلى رأسها النقيب عبد الحليم علام، على مشاركتها الفعالة في المناقشات، والأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد مناع، وفريق المستشارين القانونيين، لدورهم البارز في مناقشات المشروع.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس مجلس النواب، أن هذا القانون هو شهادة تاريخية على جهود الدولة في تعزيز منظومة العدالة، مع الإقرار بأن كل عمل بشري يقبل الاجتهاد وتعدد الآراء، مشددًا على أن الغاية الكبرى كانت دومًا تحقيق المصلحة العامة لمصر والمصريين.

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