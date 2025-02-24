ساويرس ينتقد أوضاع الخيالة في الأهرامات: "بلطجية ويعاكسون السائحات"

كتب- مصراوي:

جدد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، انتقاداته لسلوك "الخيالة" في منطقة الأهرامات بالجيزة، واصفًا إياهم بـ"البلطجية" الذين يعترضون طريق السياح ويتحرشون بالسائحات.انتقادات حادة خلال صالون إحسان عبد القدوس

خلال افتتاحه لصالون "إحسان عبد القدوس" أمس الأحد، أكد "ساويرس"، أنه بذل جهودًا كبيرة لتطوير المنطقة السياحية بالأهرامات، حيث تم إنشاء مطاعم وكافيهات، وتوفير أتوبيسات كهربائية، إلى جانب تحسين الطرق، وإضافة دورات مياه ومكاتب لخدمة الزوار. ومع ذلك، أشار إلى أن هناك عاملين يشوهان هذه الجهود، وهما "الخيالة" وغياب السيطرة الأمنية.مخلفات وبلطجة تعيق السياحة

أضاف "ساويرس"، أن منطقة الأهرامات شهدت تراكم كميات هائلة من مخلفات الخيالة، فضلًا عن الممارسات غير اللائقة التي يتعرض لها السياح، متسائلًا: "من قرر أن تكون الجمال والأحصنة داخل منطقة الأهرامات؟".كما أوضح أن حوالي 2000 شخص من العاملين في مجال الخيالة يعطلون حركة السياحة التي تدر مليارات الدولارات على مصر، وذلك بسبب أساليبهم العشوائية وغير الحضارية.

اقرأ أيضًا:

استمرار الموجة شديدة البرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

أبرزها الدوخة والزغللة.. أعراض إذا ظهرت على مريض القلب خلال صيام رمضان يجب الإفطار فورًا

اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الزامبي بقصر الاتحادية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية