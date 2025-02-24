"صناع الأمل": رجل أعمال يتبرع بـ 3 مليارات درهم لعلاج مرضى السرطان

دبي- محمد سمير فريد ومحمد عمارة:

شهد الحفل الختامي لمبادرة "صناع الأمل"، والذي انعقد أمس الأحد، في دبي، الإعلان عن "تبرع تاريخي" حيث أعلن رجل أعمال عن تبرعه بـ 3 مليارات درهم إماراتي للمساهمة في علاج مرضى السرطان.

وعلى هامش المبادرة الأكبر من نوعها لتكريم أصحاب العطاء في الوطن العربي، استطاع رجل الأعمال مرويس عزيزي، تحويل ألمه من تجربة فقدان ابنته الشابة بمرض السرطان إلى أمل لمرضى السرطان حيث سيتم استثمار التبرع في إنشاء حي طبي متكامل يقدم مختلف الخدمات والرعاية الصحية لضحايا المرض.

وقال "عزيزي"، أمام حضور الحفل، إن وفاة ابنته تسببت في فراغ كبير بحياته وحياة عائلته، إلا أنه قرر أن يحول هذا الألم إلى أمل وحياة حتى يحصل كل مريض على الرعاية التي يستحقها دون القلق بشأن التكاليف.

وتبرع "عزيزي" بهذا المبلغ لحملة "وقف الأب" التي أعلنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام يتم تخصيص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية لغير القادرين.

ويعتبر هذا التبرع أكبر مساهمة من القطاع الخاص في المبادرات الخيرية بالإمارات حتى الآن.

وقال "عزيزي" في كلمته، إنه تعلم من جهود الشيخ محمد بن راشد في نشر ثقافة العطاء والعمل الخيري ورؤيته الإنسانية.

وأضاف أنه جاء إلى دبي منذ 31 عامًا وترعرع أبنائه فيها وتعلموا الكثير، مضيفًا أن ابنته فاريشتا، التي ولدت في دبي بعد انتقال عائلته إليها كانت تحلم بمستقبل كبير، لكنها أصيبت بالسرطان وتدهورت حالتها سريعًا، وأنه كان يزورها بالمستشفى في يومها الأخير وأمسك بيدها حيث حاولت تقبيل يده قبل أن تدخل في غيبوبة تبعتها وفاتها.

وأشار إلى أن هذه اللحظة دفعته إلى التفكير في كيفية عدم تكرار هذه المأساة وتخفيفها عن الآخرين، كما قرر أن تصبح مدينة دبي التي احتضنت أحلام ابنته، مصدر أمل لكثير من المرضي الذين يعانون من مرض السرطان.



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