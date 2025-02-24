"قومي حقوق الإنسان" يناقش تحديات المنصات الإعلامية المستقلة

مشيرة خطاب عن "الأحوال الشخصية": العقد شريعة المتعاقدين ونطمح لقانون مدني

كتب- محمد أبو بكر:

يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، اليوم الاثنين 24 فبراير 2025، مائدة مستديرة لمناقشة التحديات التي تواجه عمل المنصات الإعلامية المستقلة وسبل تذليلها من منظور حقوقي.

بدأت الفعالية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا بفندق الماريوت الزمالك، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان.

وتأتي هذه المائدة المستديرة في إطار جهود المجلس لتعزيز حرية التعبير وضمان بيئة عمل آمنة ومستقلة للمنصات الإعلامية والحقوقية.

اقرأ أيضًا:

استمرار الموجة شديدة البرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

أبرزها الدوخة والزغللة.. أعراض إذا ظهرت على مريض القلب خلال صيام رمضان يجب الإفطار فورًا

اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الزامبي بقصر الاتحادية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية