مجلس النواب يقر مواد المحاكمات عن بُعد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كتب- نشأت علي:

واصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة وإقرار المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

تفاصيل المواد التي تم إقرارها

المادة (529)

تمنح جهات التحقيق والمحاكمة المختصة صلاحية تسجيل وحفظ جميع الإجراءات التي تتم عبر وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة، مع إمكانية تفريغها في محاضر رسمية، والاستعانة بخبراء عند الحاجة.

كما يتولى عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة توثيق الإجراءات بتوقيعه، دون الحاجة إلى توقيع المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين.

المادة (530)

يحق للمتهم في أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي الاعتراض على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة، والتي تبت في الاعتراض إما بالقبول أو الرفض.

المادة (531)

يُلزم القانون بعدم تقييد المتهم أو تكبيله أثناء حضوره جلسات المحاكمة عن بُعد، مع توفير المراقبة اللازمة.

كما يُكفل للمتهم حق مقابلة محاميه وحضوره معه أثناء التحقيق والمحاكمة، دون الفصل بينهما أثناء الإجراءات.

المادة (532)

تتولى وزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، تجهيز القاعات وتوفير أجهزة الاتصال اللازمة لتنفيذ إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، سواء في المحاكم أو المؤسسات العقابية ومراكز الإصلاح والتأهيل، مع تقديم الدعم الفني المطلوب.

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