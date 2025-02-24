الإعلامي علي جابر: قلة الأمل في العالم العربي تزيد أهمية مبادرة "صناع الأمل"

دبي- محمد سمير فريد ومحمد عمارة:

قال الإعلامي علي جابر، إن الوطن العربي بحاجة للمزيد من المبادرات الإنسانية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، على هامش اختيار الفائزين في مبادرة صناع الأمل في الدورة الخامسة، أمس الأحد: إن العالم العربي في حاجة لأكثر من هذه المبادرات.

وأضاف: قلة الأمل في العالم العربي تجعل هذا الحفل مهم وأهميته، أنه يركز على أشخاص لا أحد ينظر إليهم، يبحث عن أشخاص كرّسوا حياتهم لمساعدة الآخرين بغض النظر عن انتماءاتهم.

وتابع: هذا حفل مهم وأكثر حفل أكون فخور إني أحضره، وحضرت كل الدورات من وقت التأسيس وفخور أيضا أني جزء منه.

‏‎وتهدف مبادرة "صناع الأمل" إلى تسليط الضوء على صناع الأمل في العالم العربي، من النساء والرجال، الذين يكرِّسون وقتهم وجهدهم ومواردهم لخدمة الآخرين ومساعدة الفقراء والمحتاجين وإغاثة المنكوبين.

وبالأمس، فاز المغربي محمد زينون بلقب صانع الأمل في الحفل الختامي للنسخة الخامسة.

وقال الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، خلال الحفل، إن "صناع الأمل يجسدون المعنى العميق للحياة والعطاء بعيداً عن الأضواء، وأن صناع الأمل هم النماذج الملهمة لتغيير حياة المحتاجين دون انتظار شكر.. وهذا هو الأثر الإنساني النبيل الباقي في ذاكرة وضمير الناس".

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