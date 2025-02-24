بعد 5 سنوات.. أين هم الفائزون بجوائز صناع الأمل الآن؟

دبي- محمد سمير فريد ومحمد عمارة:

عرض الحفل الختامي لمبادرة صناع الأمل بدبي، في نسختها الخامسة، يوم الأحد، تقريرا مصورا مع صناع الأمل الذين فازوا في الدورات السابقة وكيف تبدلت حياتهم وجهدهم في العطاء بعد التتويج بالجائزة.

يقول العراقي هشام الذهبي، الفائز بجائزة "صناع الأمل" في دورتها الأولى العام 2017، والذي يعمل على إيواء الأطفال المشردين، إنه انتقل من إيواء 55 طفلا قبل حصوله على الجائزة إلى إيواء المئات من الأطفال فضلا عن إنشاءه دارا لكبار السن.

يضيف الذهبي الملقب بأبو الأيتام: بدأت رحلتي في العطاء منذ عام ٢٠٠٦، ببناء بيت للأطفال المشرَّدين، فضلًا عن توفير دورات لتنمية المهارات الذاتية، حتى تمكن بعض المشرَّدين من الزواج بعد ذلك.

المصري محمود وحيد: حياتي تبدلت بعد جائزة صناع الأمل

أما المصري محمود وحيد، الذي توج بجائزة صناع الأمل في عام ٢٠١٨، والذي أسس "معانا لإنقاذ الإنسان"،قال إنّ حياته تبدلت كليا.

وأضاف: الفوز بالجائزة كان محفزًا قويًا لتحقيق إنجازات كبيرة، بشراكة وزارة التضامن الاجتماعي ودعم مشاريع المؤسسة وتحقيق تأثير إيجابي على الفئات المستهدفة. كما جذبت الجائزة داعمين جدد للمؤسسة الإنسانية، وأنه قام بتأسيس ٧ فروع للمؤسسة بعد منحه الجائزة وأن عدد المتطوعين وصل لمليون شخص حتى الآن.

في سياق متصل، يقول السعودي علي الغامدي، الملقب بأبوالأيتام، والحاصل على الجائزة في دورتها الثالثة عام 2020، إنه تكريمه مثّل انطلاقة جديدة في عمله الإنساني ورسالته في كفالة ورعاية الأيتام لأكثر من 20 عاماً، وتركت أثراً إيجابياً لا يمحى في حياة آلاف الأطفال وأن أعداد الأطفال والمساعدات تضاعفت كثيرا بعد الجائزة.

وأضاف: فوزي من قبل بالجائزة جعلني أنظر للعمل والمبادرات الإنسانية بشكل مختلف، وأقدر الشيخ محمد بن راشد على رؤيته ودعمه.

واستقبلت النسخة الأخيرة من مبادرة "صناع الأمل" أكثر من 26 ألف طلب ترشيح خلال شهر واحد، وبلغ إجمالي المشاركين في مبادرة "صناع الأمل" في خمس نسخ أكثر من 320 ألف مشارك.

وفي الحفل الختامي للنسخة الخامسة من المبادرة، والذي أقيم مساء الأحد، فاز المغربي أحمد زينون بلقب صانع الأمل الأول في الوطن العربي، ونال مكافأة مالية بقيمة مليون درهم.

ووجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتكريم المتأهلتين إلى نهائيات النسخة الخامسة وهن سمر نديم من جمهورية مصر العربية، وخديجة القرطي من المملكة المغربية، ومنح كل منهما مكافأة بقيمة مليون درهم، لتبلغ قيمة جائزة "صناع الأمل" 3 ملايين درهم.

وقال محمد القرقاوي الأمين العام لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" إنن مبادرة "صناع الأمل" تترجم رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، في ترسيخ قيم البذل والعطاء، وتشجيع أصحاب المبادرات الإنسانية والتطوعية على تطوير رؤاهم ومشاريعهم النبيلة للمساهمة في إحداث التغيير الإيجابي ومكافحة اليأس والسلبية في المجتمعات العربية.

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