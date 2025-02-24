المصرية الفائزة بجائزة صناع الأمل لمصراوي: ما حدث في حياتي أكبر من توقعاتي

دبي- محمد سمير فريد ومحمد عمارة:

قالت سمر نديم، الفائزة بجائزة مبادرة صناع الأمل في دورتها الخامسة، إنها ترتجف وتشعر بالامتنان بعد تكريمها في الحفل الختامي وحصولها على مكافأة مليون درهم من الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي.

وأضافت في تصريح لمصراوي: ما حدث في حياتي أكبر من توقعاتي.

ودعت سمر نديم، الفائزة بجائزة مبادرة صناع الأمل، إلى عدم تخلي الأبناء عن والديهم إذا أصيبوا بمرض ألزهايمر أو المرض النفسي.

وقالت سمر في تصريح لمصراوي: أي ابن يتكفل بوالديه فهمي نعمة كبيرة من المولى عزو وجل. أنصح الناس بأن يتقوا الله في أهاليهم، الفلوس مش كل حاجة.

وتابعت: أشكر وزير الإسكان الذي شاهد ما أقوم به من عمل خيري ووفر لي قطعة أرض بشكل مجاني لرعاية المشردين وبناء مسجد.

وفي عام ٢٠١٦ بدأت قصة سمر نديم في مساعدة المسنين والمشردين بعد تعرفها إلى امرأة مسنة تسكن في المبنى نفسه الذي تقيم فيه، حيث كان وضع المرأة المسنة الوحيدة صعباً جداً.

وفي عام ٢٠١٧، انتقلت سمر نديم إلى مرحلة نوعية في رحلة صناعة الأمل ومساعدة المحتاجين، عندما أسست جمعيتها الخيرية "زهرة مصر" من أجل توفير المأوى الآمن للمشردين من كبار السن، وهو ما نجحت به الجمعية حيث تأوي اليوم عشرات المشردين من كافة أنحاء مصر.

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