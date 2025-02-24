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الموجة الباردة مستمرة.. الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية خلال الساعات المقبلة

11:12 ص الإثنين 24 فبراير 2025

الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية خلال الساعات المقبلة

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كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الاثنين على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إن طقس اليوم يشهد استمرار الأجواء الباردة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الاثنين على القاهرة الكبرى 16 درجة.

وأشارت الهيئة، إلى نشاط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وتابعت الأرصاد، أن من المتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة على شمال الوجه البحري.

كما يوجد اضطراب ملاحة بحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وارتفاع الأمواج بين 2.5 و4 أمتار.

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