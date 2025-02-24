توجيه عاجل من محافظ القاهرة بشأن المساجد وصلاة التراويح

كتب- محمد نصار:

وجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات خاصة حول المساجد التي ستقام بها صلاة التراويح والطرق المؤدية إليها، وتكثيف عمال النظافة خلال اليوم حول الأسواق ومنافذ البيع لرفع المخلفات أولًا بأول، بالإضافة إلى مراجعة أعمال الإنارة بجميع المحاور والشوارع الرئيسية المؤدية للمساجد.

وأشار اللواء وليد أبو النصر، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، إلى أن غرفة عمليات الهيئة تقوم بالعمل بكامل طاقتها لتلقي أى شكاوى على مدار اليوم الكامل والتواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وغرف العمليات الأخرى الخاصة بالمرافق العامة والأحياء والإسعاف والإطفاء وغيرها، وخصصت الهيئة أرقام (١٥٢٦٤ - ٢٩٢٢٣٤١٠ - ٢٦٨٤٣٧٥٩) لتلقي شكاوى المواطنين.

اقرأ أيضًا:

استمرار الموجة شديدة البرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

أبرزها الدوخة والزغللة.. أعراض إذا ظهرت على مريض القلب خلال صيام رمضان يجب الإفطار فورًا

اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الزامبي بقصر الاتحادية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

القصة الكاملة لكسر تمثال أثري.. مصطفى بكري يقدم طلب إحاطة.. وزاهي حواس: خطأ بسيط