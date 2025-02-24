نشرة التوك شو| تعليق نجيب ساويرس على تصريحات ترامب والأرصاد تحذر من موجة برد قارسة

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عمرو أديب يعلق على واقعة منصة FBC: مفيش قرش بيرجع من نصاب

علق الإعلامي عمرو أديب واقعة منصة FBC الاستثمارية التي أغرت الملايين بوعود وهمية بالربح السريع مقابل مشاهدة مقاطع فيديو على يوتيوب، قبل أن تغلق أبوابها فجأة، مخلفة وراءها خسائر ضخمة.

خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، وصف أديب كيف استهدفت المنصة المواطنين في مختلف المحافظات، مستغلة أحلامهم في تحقيق أرباح مضاعفة، لتستولي في النهاية على أموالهم وتتركهم في حالة من اليأس والصدمة.

طالب بطرحه في البورصة.. نجيب ساويرس: سأترشح لرئاسة الأهلي بشرط واحد

أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس، أنه لا ينوي الدخول في مجال الاستثمار الرياضي خارج مصر، وذلك بسبب الخسائر الكبيرة التي يتكبدها هذا القطاع.

وأوضح "ساويرس"، أن الاستثمار في المجال الرياضي قد يكون مفيدًا للترويج للشركات، لكنه يبقى مكلفًا وغير مجدٍ اقتصاديًا، مما يجعله غير جاذب بالنسبة له خارج الحدود المصرية.

نجيب ساويرس: جشع وفساد الأنظمة الحاكمة في سوريا "خسرتني كتير"

كشف المهندس نجيب ساويرس، عن موقفه من الاستثمار في سوريا، مؤكدًا أنه لا ينوي العودة للاستثمار هناك مجددًا بعدما تعرضت استثماراته السابقة للنهب.

وأوضح "ساويرس"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها المذاع على قناة ON، أن ما حدث لم يكن خسارة مالية بالمعنى التقليدي، بل سرقة واضحة، مشيرًا إلى أنه لن يلجأ إلى القضاء لاستعادة حقوقه، مفضلاً الابتعاد عن تلك التجربة نهائيًا، معقبًا: "جشع وفساد الأنظمة الحاكمة في سوريا "خسرتني كتير".

نجيب ساويرس يكشف حجم استثماراته في الذهب.. وسبب تخارجه من قطاع الاتصالات

قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار، إن طموحه لم يكن مجرد شراء سيارة أو منزل، بل أن يصبح أغنى رجل في العالم، معترفًا بأن وصوله إلى المركز 400 في قائمة أغنى الأشخاص كان محبطًا له بعض الشيء.

وقال "ساويرس" خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، إن السعادة الحقيقية تكمن في الصحة والأسرة، بينما يعتبر المال مجرد جزء بسيط منها.

"ساويرس" معلقًا على سياسات ترامب: مصر مش "ملقف".. وإعادة إعمار غزة ممكنة بخطط واقعية

علق المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن مصر ليست "ملقفًا" يُمكن استخدامه لتهجير البشر أو إجبارهم على ترك أراضيهم.

خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها المذاع على قناة ON، أوضح "ساويرس"، أن التفاوض مع ترامب يجب أن يتم بحذر، مشيرًا إلى أن ترامب "رجل ليس لديه مبادئ، ولا يزن كلامه قبل النطق به.

رئيس "علمية كورونا" يقدم نصائح للوقاية والعلاج من دور البرد الحالي

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة كورونا، عن تفاصيل مهمة حول دور البرد المنتشر حاليًا، مؤكدًا أن هذا النوع من الفيروسات يحتاج إلى الراحة والعلاج المناسب للتغلب عليه.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" مساء الأحد، أوضح الدكتور حسني أن الفيروس ينتقل وينمو داخل جسم الإنسان، مما يستلزم الوعي الاحترازي لتجنب انتقال العدوى من شخص إلى آخر.

الأرصاد تحذر من ذروة موجة البرد.. درجات الحرارة تحت الصفر في هذه المناطق

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تعيش أجواء باردة إلى شديدة البرودة تمتد من النهار إلى الليل، نتيجة موجة طقس غير اعتيادية بدأت منذ الجمعة الماضية وستستمر حتى الثلاثاء القادم.

خلال مداخلتها الهاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" مساء الأحد، أوضحت غانم أن هذا الانخفاض في درجات الحرارة، الذي يقل عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بمقدار أربع إلى خمس درجات، يعود إلى تأثير كتل هوائية قطبية شديدة البرودة قادمة من المناطق القطبية.