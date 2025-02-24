نصائح مهمة عند تركيب العداد "أبو كارت" للمرة الأولى

كتب- محمد صلاح:

تواصل شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوي الجمهورية، تنفيذ خطة الوزارة التي تتضمن إحلال واستبدال جميع العدادات القديمة والميكانيكية بأخرى مسبقة الدفع، وذلك في إطار خطة الدولة دعم التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة.

وبحسب بيان رسمي لجهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك فإن هناك عدة نصائح مهمة عند تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع تتضمن الآتي.

1- عند تركيب العداد لأول مرة اطلب من الفني (القائم بالتركيب) قبل المغادرة وقبل استلام العداد تثبيته بشكل سليم.

2- قبل مغادرة الفني تأكد من ضبط التاريخ والوقت المسجل بالعداد بنفس يوم التركيب.

3- ضع الكارت في العداد قبل أي عملية شحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة.

4- اشحن الكارت بالمبلغ الذي سيتم استهلاكه، عبر تطبيق سهل أو عبر أي ماكينات الشحن المختلفة ثم أعد إدخاله في العداد لنقل القيمة واستهلاكها.

وفيما يتعلق بخطوات تقليل استهلاك السخان الكهربائي للكهرباء في فصل الشتاء:

نوه الجهاز بخطوات تقليل استهلاك السخان الكهربائي للكهرباء في فصل الشتاء تتضمن:-

ضبط الترموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد فتنخفض درجة الحرارة ويعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

وطالب الجهاز المواطنين تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة، ما يُخفِّض كفاءة السخان، وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر. كما ناشدت المواطنين شراء السخان عالي الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوي على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة) لضمان أقل استهلاك الكهرباء.