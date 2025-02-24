استمرار الموجة شديدة البرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الموجة الباردة نهارًا شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، خلال الساعات المقبلة، واضطراب الملاحة البحرية اليوم على البحر الأحمر وخليج السويس، وسرعة الرياح 50:70 كم/س وارتفاع الأمواج 4 أمتار.

كما أشارت الهيئة إلى وجود فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى شمال الوجه البحري، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء.