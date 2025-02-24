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الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة.. وتكشف موعد انتهاء الموجة الباردة

10:00 ص الإثنين 24 فبراير 2025
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    طقس ​​شديد البرودة
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    طقس ​​شديد البرودة
  • عرض 10 صورة
    طقس ​​شديد البرودة
  • عرض 10 صورة
    طقس ​​شديد البرودة
  • عرض 10 صورة
    طقس ​​شديد البرودة
  • عرض 10 صورة
    طقس ​​شديد البرودة
  • عرض 10 صورة
    طقس ​​شديد البرودة
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    طقس ​​شديد البرودة
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    طقس ​​شديد البرودة
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الإثنين حتى السبت 1 مارس.

وتوقعت الأرصاد استمرار الموجة الباردة نهارًا شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، واضطراب الملاحة البحرية اليوم على البحر الأحمر وخليج السويس، وسرعة الرياح 50:70 كم/س وارتفاع الأمواج 4 أمتار.

كما أشارت الهيئة إلى وجود فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى شمال الوجه البحري، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء.

وحذرت من الشبورة المائية يوم الثلاثاء على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظة البحر الأحمر.

واعتبارًا من يوم الأربعاء ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.

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