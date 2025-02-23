عمرو أديب يعلق على واقعة منصة FBC: مفيش قرش بيرجع من نصاب

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب واقعة منصة FBC الاستثمارية التي أغرت الملايين بوعود وهمية بالربح السريع مقابل مشاهدة مقاطع فيديو على يوتيوب، قبل أن تغلق أبوابها فجأة، مخلفة وراءها خسائر ضخمة.

خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، وصف أديب كيف استهدفت المنصة المواطنين في مختلف المحافظات، مستغلة أحلامهم في تحقيق أرباح مضاعفة، لتستولي في النهاية على أموالهم وتتركهم في حالة من اليأس والصدمة.

وأشار أديب إلى أن المصريين استثمروا ما يقارب 6 مليارات دولار في هذا المشروع الوهمي، مضيفًا بنبرة ساخرة: "عندنا في مصر فلوس كتير، الناس باعت الجاموسة والبيت والعيال وراحت عليهم، ومن إمبارح بيصوتوا بعد ما المنصة وقعت ونصبت عليهم".

واستند إلى خبرته الطويلة ليؤكد أن الأموال التي يأخذها النصابون نادرًا ما تعود، قائلاً: "بخبرة السنين اللي عندي، مفيش قرش بيرجع من النصاب".

وكشف أن المنصة نجحت في خداع أكثر من مليون شخص، بينهم من راهنوا بكل ما يملكون على وعودها الكاذبة.

وأوضح أن البعض بدأ بمبالغ متواضعة مثل 11 ألف جنيه في المستوى الأول، لكنهم لم يسحبوا أي أرباح، بينما لجأ آخرون إلى بيع ممتلكاتهم الثمينة كجهاز بناتهم والذهب، بل واستدانوا قروضًا للاستثمار في المنصة، ليجدوا أنفسهم في النهاية أمام خسارة كاملة.

وأشار إلى أن الضحايا كانوا يستخدمون محافظ إلكترونية لتحويل أموالهم، مما سهّل عملية النصب المنظمة التي نفذتها المنصة قبل اختفائها.