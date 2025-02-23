طالب بطرحه في البورصة.. نجيب ساويرس: سأترشح لرئاسة الأهلي بشرط واحد

كتب- حسن مرسي:

أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس، أنه لا ينوي الدخول في مجال الاستثمار الرياضي خارج مصر، وذلك بسبب الخسائر الكبيرة التي يتكبدها هذا القطاع.

وأوضح "ساويرس"، أن الاستثمار في المجال الرياضي قد يكون مفيدًا للترويج للشركات، لكنه يبقى مكلفًا وغير مجدٍ اقتصاديًا، مما يجعله غير جاذب بالنسبة له خارج الحدود المصرية.

خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، شدد ساويرس على أهمية خصخصة الأندية الرياضية كحل لتطويرها، مقترحًا طرح النادي الأهلي في البورصة لتحسين إدارته وزيادة موارده.

وأضاف: "خصخصة الأندية قد تكون المفتاح لتحقيق نقلة نوعية في إدارتها، خاصة مع وجود قاعدة جماهيرية كبيرة مثل التي يتمتع بها النادي الأهلي."

وعندما سألته الحديدي عن إمكانية ترشحه لرئاسة النادي الأهلي في الانتخابات المقبلة، أجاب "ساويرس"، بأن ذلك وارد بشرط تحقيق الخصخصة أولاً.

وأكد أن هذا التحول قد يدفعه للدخول في السباق الانتخابي لرئاسة الفريق صاحب الشعبية الأكبر في مصر.

كما أشاد ساويرس باللاعبين المصريين المحترفين في الخارج، مثل محمد صلاح وعمر مرموش، واصفًا إياهما بأنهما يقدمان دعاية مجانية لمصر بقيمة مليارات الدولارات.

وأضاف: "محمد صلاح وعمر مرموش يعززان صورة مصر عالميًا، تمامًا كما يفعل عادل إمام في الفن ومجدي يعقوب في الطب."