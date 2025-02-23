نجيب ساويرس: جشع وفساد الأنظمة الحاكمة في سوريا "خسرتني كتير"

كتبت- داليا الظنيني:

كشف المهندس نجيب ساويرس، عن موقفه من الاستثمار في سوريا، مؤكدًا أنه لا ينوي العودة للاستثمار هناك مجددًا بعدما تعرضت استثماراته السابقة للنهب.

وأوضح "ساويرس"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها المذاع على قناة ON، أن ما حدث لم يكن خسارة مالية بالمعنى التقليدي، بل سرقة واضحة، مشيرًا إلى أنه لن يلجأ إلى القضاء لاستعادة حقوقه، مفضلاً الابتعاد عن تلك التجربة نهائيًا، معقبًا: "جشع وفساد الأنظمة الحاكمة في سوريا "خسرتني كتير".

وأضاف، أن تركيزه الآن ينصب على مشروعات خيرية تترك أثرًا طيبًا في ذاكرة الناس، قائلاً إنه يسعى لأعمال صالحة تكون زادًا له عندما يقابل ربه، بعيدًا عن مطامع الاستثمار التقليدية.

وعن طموحاته الاستثمارية، أعرب ساويرس، عن رغبته في دخول السوق اللبنانية، لكنه تحفظ بسبب ما وصفه بـ"التماسيح" في عالم التجارة هناك، مضيفًا مازحًا أنه إذا حقق دولارًا واحدًا في بيروت، يستحق تمثالًا تكريميًا.

وتحدث عن تغير أولوياته بعد بلوغه سن الستين، مشيرًا إلى أنه لم يعد يمتلك الطاقة السابقة، "كنت بشتغل 16 ساعة حتى سن الستين ودلوقتي بشتغل 5 ساعات فقط، عندي شغف للشغل بس السنين اللي فاتت تعبت أوي، عايز أستمتع بحياتي بشكل أكبر".

وفي سياق حديثه عن محفظته الاستثمارية، كشف ساويرس أن نصف استثماراته تتركز في مناجم الذهب وشركات التنقيب في إفريقيا، بينما يشكل القطاع العقاري ثلثها، متوقعًا أن يتجاوز هذا القطاع نصف المحفظة مستقبلًا.